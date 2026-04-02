Theo Kyiv Independent, quân đội Ukraine ngày 1/4 cho hay, thông tin trên là tuyên truyền và binh lính nước này đang giữ vững các tuyến phòng thủ cuối cùng trong khu vực.

Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram như sau: "Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/4 một lần nữa tuyên bố quân đội của họ đã hoàn toàn kiểm soát tỉnh Luhansk. Trên thực tế, lực lượng Ukraine - các đơn vị thuộc Lữ đoàn tấn công số 3 - vẫn đang ở trong khu vực".

Theo lữ đoàn này, quân Nga đã thực hiện 144 vụ tấn công vào các khu định cư gần biên giới Luhansk-Donetsk trong 6 tháng qua và hứng chịu thương vong tới 260 người.

Ukraine cho biết, Nga hiện kiểm soát phần lớn Luhansk nhưng một vùng đất nhỏ phía tây của tỉnh này vẫn đang tranh chấp. Việc đo lường chính xác quyền kiểm soát, tổn thất và giành được lãnh thổ dọc theo tiền tuyến ngày càng khó khăn, khi "vùng xám" tranh chấp giữa lãnh thổ do Ukraine và Nga kiểm soát ngày càng mở rộng.

Tỉnh Luhansk là một phần của vùng Donbass và là một trong 4 khu vực đã sáp nhập với Nga vào tháng 9/2022.

Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbas, bao gồm cả các khu vực mà Kiev vẫn kiểm soát. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/4 nói, Tổng thống Volodymyr Zelensky nên quyết định "ngay hôm nay" về việc nhượng lại khu vực này.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi ông Zelensky phát biểu, Nga đã cho Kiev hai tháng để rút quân khỏi Donbass hoặc phải đối mặt với các điều kiện bổ sung trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian.