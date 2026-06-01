Báo Kyiv Independent dẫn thông cáo đêm 31/5 của Bộ Quốc phòng Romania cho hay: “Những bằng chứng được xác định ở hiện trường vụ UAV đâm vào tòa chung cư ở Galati, Romania hoàn toàn khớp với những gì chúng tôi thu thập được trong những vụ việc trước đây liên quan đến loại UAV cảm tử Geran-2”, ám chỉ UAV cảm tử Geran-2 do Nga sản xuất gây ra vụ việc lần này.

UAV đâm vào tòa nhà dân cư. Ảnh: RT

Tài khoản của Bộ Quốc phòng Romania trên mạng xã hội X sau đó đã công bố hình ảnh về một số linh kiện điện tử của chiếc UAV được thu thập tại khu vực hiện trường.

Hiện Nga chưa phản hồi tuyên bố trên của phía Romania.

Linh kiện được cho của UAV rơi ở hiện trường vụ việc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Romania

Ukraine muốn tự sản xuất tên lửa Patriot

Trong thông cáo đưa ra trên mạng xã hội Telegram đêm 31/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ lý do khiến quân đội Kiev thiếu tên lửa phòng không Patriot là bởi khả năng sản xuất có hạn của Mỹ.

“Tôi từng gửi thư đến Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ (về vấn đề này). Tôi hy vọng họ hiểu và đưa ra phản ứng. So với những thách thức hiện nay, năng suất sản xuất 60 – 65 tên lửa Patriot/tháng không là gì cả. Việc này không phải bí mật và phía Nga biết điều đó. Chúng ta cần mở rộng việc sản xuất. Tôi đã yêu cầu chính quyền trước đây lẫn chính quyền hiện tại của Mỹ trao cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa phòng không Patriot”, ông Zelensky viết.

Tuyên bố trên của Tổng thống Ukraine đưa ra trong bối cảnh quân đội Kiev thời gian gần đây đang đối mặt tình trạng thiếu thốn tên lửa dùng cho các hệ thống phòng không có xuất xứ từ phương Tây như Patriot, NASAMS và IRIS-T.