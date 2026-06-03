Theo đài RT, Thống đốc St. Petersburg Aleksandr Beglov ngày 3/6 tuyên bố Ukraine đã tập kích bằng UAV vào một số cơ sở hạ tầng tại quận Kirovsky, quận Krasnoselsky và khu vực cảng Kronstadt của thành phố.

"Đã có người bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine. Hiện các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới những địa điểm bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại và xử lý hậu quả", ông Beglov cho biết.

Ukraine phóng UAV tập kích trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này đã tiến hành chiến dịch không kích nhắm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga trong đêm 2/6. "Nhiều mục tiêu quan trọng đã bị đánh trúng, bao gồm cảng dầu St. Petersburg, một trong những trung tâm trung chuyển dầu mỏ lớn nhất của Nga", ông Zelensky nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 345 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Ngoài St. Petersburg, các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Moscow, Leningrad, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Smolensk, Tver, Tula, Krasnodar và bán đảo Crưm.

Cuộc tấn công của Ukraine xảy ra ngay trước khi Nga chuẩn bị khai mạc Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 (SPIEF 2026), sự kiện thường được so sánh với Diễn đàn Kinh tế Davos.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, sẽ có khoảng 20.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia sẽ tham dự SPIEF năm nay. Đáng chú ý, Mỹ cũng sẽ cử đại diện tới sự kiện này lần đầu tiên sau 10 năm. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng vào ngày cuối cùng của SPIEF.