Theo TASS, Luhansk và Donetsk là hai vùng tạo nên khu vực công nghiệp hóa Donbass rộng lớn hơn.

Các nhà phân tích quân sự độc lập cho biết, hơn 99% diện tích Luhansk, một trong 4 khu vực của Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Nga hồi 2022, từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Verkhnya Pysarivka ở vùng Kharkiv và Boikove ở vùng Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên quyết định rút quân khỏi Donbass ngay hôm nay. Yêu cầu này được đưa ra một ngày sau khi ông Zelensky tuyên bố, Nga cho Ukraine hai tháng để rút quân khỏi Donbass hoặc phải đối mặt với các điều kiện bổ sung trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Peskov nói: "2 tháng, đó không phải là vấn đề ở đây. Ông Zelensky phải đưa ra quyết định rút quân Ukraine khỏi biên giới hành chính của Donbass ngay hôm nay. Điều này đã được nói đi nói lại nhiều lần. Về lý thuyết, ông Zelensky lẽ ra nên quyết định như vậy từ hôm qua. Ông ấy phải nhận trách nhiệm và đưa ra quyết định khó khăn này".

Nga đã nhiều lần yêu cầu Ukraine phải rút quân khỏi Donbas như một điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào. Kiev đã bác bỏ việc nhượng lại vùng đất đang kiểm soát và thay vào đó đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn dọc theo tiền tuyến hiện có. Ukraine vẫn nắm giữ khoảng 1/4 Donetsk, bao gồm một vành đai phòng thủ có tầm quan trọng chiến lược.