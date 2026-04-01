Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Theo báo Kyiv Independent và đài RT, ông Zelensky nói với các nhà báo tại hội nghị thượng đỉnh Bucha ngày 31/3 rằng Nga đã thông báo với Mỹ về việc sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, miền đông Ukraine trong vòng 2 tháng tới.

Người đứng đầu Ukraine thuật lại tuyên bố được cho của Moscow trước Washington: "Ukraine có 2 tháng để rút quân và sau đó xung đột sẽ kết thúc. Nếu không rút quân, Nga sẽ giành quyền kiểm soát Donbass và các điều khoản trong những cuộc đàm phán sau đó sẽ khác đi".

Tình trạng của Donbass là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Kiev và Moscow. Tuy nhiên, các cuộc thương thuyết đã bị đình trệ khi Washington chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột với Iran. Nga đã nhiều lần yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass như một điều kiện then chốt để có nền hòa bình bền vững.

Ukraine đã bác bỏ việc nhượng lại lãnh thổ đang nắm giữ và kêu gọi ngừng bắn dọc theo tiền tuyến hiện tại. Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 1/4 khu vực Donetsk, gồm một vành đai pháo đài chiến lược quan trọng cũng như một vài cứ điểm ở tỉnh Luhansk. Donbass bao gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk, từ lâu được coi là trung tâm công nghiệp của Ukraine

Tuần trước, ông Zelensky cáo buộc các đảm bảo an ninh do Mỹ đề xuất cho Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc họ rút quân khỏi Donbass. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng tuyên bố trên không đúng sự thật. Nga cũng khẳng định không phản đối việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine về nguyên tắc nhưng nhấn mạnh các đảm bảo này không được một chiều hoặc nhằm mục đích “kiềm chế” Nga và chỉ nên được thực hiện sau khi hai bên đạt thỏa thuận hòa bình.

Theo ông Zelensky, hôm nay (1/4), vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine và Mỹ được tổ chức trực tuyến. Ông dự định trình bày đề xuất của Kiev về một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng với Nga, mặc dù Moscow chưa thể hiện sự quan tâm.