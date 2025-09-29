Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh xe tăng T-90M của nước này tập kích một cứ điểm phòng thủ của Ukraine tại mặt trận Luhansk.

"Các máy bay không người lái (UAV) trinh sát đã phát hiện cứ điểm của đối phương trong một cánh rừng. Tọa độ của mục tiêu nhanh chóng được chuyển tới kíp vận hành xe tăng T-90M và họ ngay lập tức di chuyển vào vị trí khai hỏa. Đòn tấn công chính xác từ khoảng cách lên tới 10km sau đó đã đánh sập cứ điểm của Ukraine, tạo điều kiện cho bộ binh và các đơn vị cơ giới tiến lên", phía Nga cho biết.

Xe tăng T-90M của Nga tập kích cứ điểm Ukraine ở Luhansk. Video: Zvezda

T-90M là loại xe tăng hiện đại nhất được Nga triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx, Moscow đã mất khoảng 142 chiếc T-90M kể từ năm 2022 vì chúng phải liên tục làm nhiệm vụ ở tuyến đầu.

T-90M dài 9,53m tính cả nòng pháo; rộng 3,78m; cao 2,23m và nặng khoảng 46,5 tấn. Chiến xa này được trang bị động cơ diesel V-92S2F 1.130 mã lực, đạt tốc độ tối đa 70 km/h và có tầm hoạt động 550km.

Vũ khí chính của T-90M là pháo nòng trơn 2A46M-4 125mm và tên lửa chống tăng 9M119 Refleks. Xe tăng cũng có 2 khẩu pháo tự động cỡ nhỏ để đối phó với bộ binh. Về khả năng phòng ngự, chiến xa của Nga sử dụng giáp phản ứng nổ Relikt hiện đại và hệ thống phòng thủ chủ động Shtora-1.