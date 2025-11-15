Tháng trước, Hội đồng EU đã thông qua kế hoạch chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2028. Lệnh này yêu cầu các nước thành viên EU phải kết thúc các hợp đồng ngắn hạn với Nga trong vòng 6 tháng và chấm dứt sử dụng toàn bộ nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng như những đường ống còn lại của xứ sở bạch dương vào cuối năm 2027.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: NurPhoto

Một số quốc gia EU, bao gồm Hungary và Slovakia, đã chỉ trích động thái trên, cảnh báo quyết định này sẽ đẩy giá nhiên liệu lên cao và làm suy yếu an ninh năng lượng. Budapest và Bratislava rốt cuộc đã từ chối ủng hộ sáng kiến ​​này.

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia hôm 14/11, Thủ tướng Hungary Orban nhấn mạnh, Budapest coi quyết định trên của EU là bất hợp pháp vì thông qua lệnh cấm bằng đa số tối thiểu (55%) chứ không phải sự đồng thuận nhất trí như các quy tắc của khối đối với các vấn đề nhạy cảm. Hungary đã nhiều lần đe dọa phủ quyết các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga và đã sử dụng lá phiếu của mình để buộc liên minh phải miễn trừ và trì hoãn áp lệnh.

Trang Euractiv dẫn lời ông Orban nói: "Chúng tôi không chấp nhận biện pháp rõ ràng là bất hợp pháp này, trái với các giá trị của châu Âu và được Brussels lựa chọn để đóng cửa một chính phủ quốc gia không đồng tình với nó. Chúng tôi đang chuyển vụ việc sang Tòa án Công lý châu Âu”.

Thủ tướng Hungary cho biết chính phủ của ông cũng đang xem xét các cách thức khác để ngăn chặn kế hoạch của EU, nhưng không tiết lộ chi tiết. Ông cho rằng, vấn đề năng lượng nên được đặt ngoài các tranh chấp chính trị và an ninh của EU không thể bị đánh đổi bằng sự ổn định kinh tế.

Giá năng lượng tại EU đã tăng vọt kể từ khi khối bắt đầu loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu khí từ Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022. Sự gián đoạn nguồn cung đã đẩy chi phí công nghiệp lên cao. Moscow cảnh báo, các quốc gia phương Tây đang gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ bằng cách lựa chọn các giải pháp thay thế đắt đỏ và kém tin cậy hơn.