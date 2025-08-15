Tàu Port Olya. Ảnh: VESSELFINDER

Tờ Kyiv Independent đưa tin, vụ tấn công hôm 14/8 nhằm vào địa điểm Kiev tin là trung tâm hậu cần then chốt, chuyên tiếp nhận các vật tư quân sự do Iran sản xuất và chuyển tới Nga.

Theo quân đội Ukraine, Moscow thường dùng cảng Olya làm nơi tiếp nhận linh kiện và đạn dược của máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran. Các báo cáo sơ bộ cho thấy, tàu Port Olya 4 bị Ukraine tấn công, chứa đầy các hàng hóa như vậy. Hiện, chưa rõ mức độ thiệt hại của tàu.

Olya là một cảng biển ở làng Olya thuộc huyện Limansky, tỉnh Astrakhan của Nga. Cảng nằm ở đồng bằng sông Volga, bên hữu ngạn sông Bakhtemir và chảy vào biển Caspi. Cảng này nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 800km.

Vụ tấn công vào cảng Olya là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng tiến hành các cuộc không kích và năng lực chiến đấu của quân Nga.

Nhà chức trách Nga cho biết, cũng trong ngày 14/8, hàng loạt cuộc tấn công đã xảy ra ở khắp nước này, gồm cả vụ tấn công chết người bằng UAV ở vùng biên giới Kursk. Theo quyền Thống đốc Kursk Alexander Khinshtein, một UAV của Ukraine đã tập kích một tòa chung cư ở phố Soyuznaya, làm một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga thống kê, lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 53 UAV của Ukraine vào đêm 14/8 ở nhiều khu vực, gồm cả 13 chiếc phía trên vùng Kursk và 11 máy bay tại vùng Rostov.