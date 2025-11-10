Hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo, Moscow sẽ coi sự hiện diện không được phép của các binh sĩ phương Tây ở Ukraine là "mục tiêu hợp pháp" tấn công. Ông nhấn mạnh, "việc lôi kéo Ukraine vào NATO là một trong những nguyên nhân dẫn tới xung đột" giữa Moscow và Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times, ông Stoltenberg cho biết các thành viên NATO đã đưa ra 2 quyết định quan trọng trong một cuộc họp tại Brussels, sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi năm 2023. Ảnh: EPA

"Một là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine như những gì chúng tôi đã làm. Hai là làm mọi cách để có thể ngăn chặn cuộc xung đột này leo thang vượt ra ngoài Ukraine, và trở thành cuộc chiến toàn diện giữa Nga - NATO", ông Stoltenberg chia sẻ.

Cựu Tổng thư ký NATO còn trích dẫn câu nói của Tổng thống Mỹ vào thời điểm đó là ông Joe Biden rằng, “chúng tôi sẽ không mạo hiểm chiến tranh thế giới thứ 3 vì Ukraine”.

Theo ông Stoltenberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng hiểu điều đó. "Ông ấy đã gọi cho tôi từ một boongke ở Kiev, và nói 'tôi chấp nhận việc các ngài không gửi lính bộ binh NATO đến, mặc dù tôi không đồng ý. Nhưng xin hãy đóng cửa không phận'", ông Stoltenberg cho hay.

Cựu quan chức NATO nói thêm, ông đã từ chối yêu cầu đóng cửa không phận do lo ngại leo thang căng thẳng, và mô tả đây là cách "cực kỳ đau đớn" để kết thúc cuộc gọi. Nhưng sau đó trong quá trình xung đột với Nga, Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục hối thúc NATO triển khai bộ binh tới Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Stoltenberg thừa nhận tồn tại "sự mâu thuẫn" khi NATO vừa muốn Kiev chiếm ưu thế, nhưng lại từ chối triển khai binh sĩ đến Ukraine và chỉ tập trung vào việc cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định đây là "cách tiếp cận đúng đắn".

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO cần cung cấp thêm vũ khí để "giúp Ukraine mạnh hơn trên tiền tuyến" nhằm thuyết phục Moscow đồng ý ngừng bắn dọc theo đường tiếp xúc hiện tại do Kiev và phương Tây đề xuất.

Trên thực tế, Nga đã bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn, khi cho rằng Ukraine và NATO sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để tái vũ trang và thiết lập các tuyến phòng thủ mới. Theo Moscow, cuộc xung đột Nga - Ukraine đòi hỏi cần có một giải pháp lâu dài, giải quyết gốc rễ nguyên nhân dẫn tới giao tranh.