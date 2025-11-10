Đây là chia sẻ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn được tờ Guardian công bố hôm 9/11.

Ông Zelensky cho hay dù có sự ủng hộ từ các đồng minh nhưng một khi cuộc xung đột với Nga còn tiếp diễn, Kiev sẽ luôn cần thêm sự hỗ trợ. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột.

Một cuộc thử nghiệm hệ thống Patriot tại Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ

"Không bao giờ là đủ. Chỉ đủ khi xung đột kết thúc. Và đủ khi ông Putin hiểu rằng cần phải chấm dứt xung đột", Tổng thống Ukraine Zelensky nói.

Các đồng minh của Ukraine vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, và ban hành lệnh trừng phạt chống lại Nga. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này được cho vẫn chưa đủ để ngăn Nga tấn công Ukraine, và đáp ứng nhu cầu trên tiền tuyến của các lực lượng Kiev.

Trong những tuần gần đây giữa lúc mùa đông đang đến gần, Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Hậu quả, tất cả các nhà máy nhiệt điện do công ty năng lượng Centrenergo của Ukraine vận hành đã ngừng hoạt động sau đòn tấn công của Nga trong đêm 8/11.

Các hệ thống Patriot do Mỹ bàn giao cho Kiev từ năm 2023 được cho đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Ukraine trước những đợt không kích của Nga. Tuy nhiên, tờ Financial Times (FT) từng đưa tin, quân đội Nga đã cải tiến tên lửa để dễ dàng vượt qua các hệ thống phòng không của Ukraine bao gồm hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

FT cho biết thêm, Ukraine đang chia sẻ dữ liệu về hiệu suất thực chiến của Patriot với Lầu Năm Góc và nhiều nhà sản xuất vũ khí. Các quan chức nhận định, dù đang có những nỗ lực để cải thiện hiệu suất của Patriot, nhưng chúng thường đi sau so với các chiến thuật không ngừng phát triển của Moscow.

Trong khi đó, Ukraine cũng từng hy vọng sẽ nhận được tên lửa tầm xa Tomahawk từ Mỹ. Nhưng sau cuộc họp vào tháng 10 với ông Zelensky, Tổng thống Donald Trump cho biết ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng không loại trừ khả năng chuyển Tomahawk cho Kiev.