Trả lời phỏng vấn báo Kyiv Independent, nguồn giấu tên của SBU cho biết đơn vị đặc nhiệm Alpha trong đêm 16, rạng sáng 17/2 đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nhà máy hóa chất Metafrax ở vùng Perm của Nga.

Ảnh minh họa về một loại UAV của Ukraine. Ảnh: Ukrspecsystems

Một đoạn trong thông cáo viết: “Cơ sở trên là nơi sản xuất các chất hóa học methanol, urotropine, urea và pentaerythritol. Đây là những tiền tố hình thành các loại thuốc nổ ở cấp vũ khí”.

Trong thông cáo đưa ra ngày 17/2, Thống đốc tỉnh Perm Dmitry Makhonin xác nhận UAV của Ukraine đã tấn công vùng này nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Được biết, Nhà máy hóa chất Metafrax ở vùng Perm của Nga hồi tháng 9 năm ngoái từng là mục tiêu tấn công của tình báo quân sự Ukraine.

Nga mở rộng vùng kiểm soát gần Lyman

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (18/2), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói rằng các đơn vị Nga những ngày qua đã mở rộng vùng kiểm soát ở mặt trận Lyman thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. “Theo thông tin tôi nhận được, các quân nhân Nga thời gian qua đã cải thiện ‘tình hình chiến thuật’ ở các khu vực Dibrova và Kryva Luka”.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về tuyên bố trên của ông Marochko.

Theo bản đồ cập nhật từ trang Deep State của Ukraine, quân Nga trong khoảng thời gian từ ngày 9 – 17/2 đã kiểm soát thêm một số khu vực ở đông nam thành phố Lyman thuộc Donetsk, Ukraine.