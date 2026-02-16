Tờ Kyiv Independent ngày 16/2 đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây đã tiết lộ về việc Ukraine sẽ sớm nhận thêm các hệ thống phòng không từ phương Tây. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Zelensky trở về nước từ Hội nghị An ninh Munich.

"Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận, nhưng quan trọng nhất là Ukraine sẽ nhận được các gói viện trợ mới, với ưu tiên hàng đầu là tên lửa phòng không. Các gói viện trợ quân sự và năng lượng cụ thể đã được thống nhất và dự kiến sẽ được chuyển giao trước ngày 24/2", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, ông đã nói về nhu cầu phòng không của Ukraine với "phần lớn các nhà lãnh đạo phương Tây". "Chúng tôi hy vọng các gói viện trợ sẽ được triển khai đúng kế hoạch, bởi phòng không là vấn đề hàng ngày", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cũng theo ông Zelensky, Mỹ, Ukraine và Nga dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên tại Geneva vào ngày 17-18/2. Tuy nhiên, ông Zelensky quan ngại rằng Moscow sẽ nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn trước khi các cuộc thảo luận diễn ra.

"Chúng tôi đã nói với các đối tác về những nguy cơ có thể làm ảnh hưởng tới quá trình hòa đàm. Vẫn còn vài ngày nữa và Nga có thể làm nhiều thứ", ông Zelensky nhận định.

Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư ở tiền tuyến

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/2 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Minkovka ở Donetsk và khu định cư Pokrovka ở Sumy.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Nam đã thành công giành quyền kiểm soát làng Minkovka. Trong khi đó, hành động quyết đoán của Nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Pokrovka", phía Nga cho biết.

Trong vòng 24h qua, quân đội Nga cũng có những bước tiến đáng kể tại mặt trận Zaporizhzhia, theo hướng Tsvetkovoye. Một chỉ huy của Moscow tiết lộ rằng Kiev đã phải từ bỏ vị trí xung quanh Tsvetkovoye vì gặp khó khăn trong công tác hậu cần.