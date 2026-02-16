Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 15/2 tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng cung cấp đảm bảo ngừng không kích nếu Ukraine quyết định tổ chức bầu cử.

"Những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nguyên giá trị. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có bàn thảo nào việc tổ chức bầu cử ở Ukraine. Tôi muốn nhấn mạnh lại kinh nghiệm của Nga. Khi chúng tôi tổ chức bầu cử vào tháng 3/2024, Kiev đã tìm mọi cách để phá hoại tiến trình bầu cử tại các khu vực gần tiền tuyến, không ngần ngại sử dụng các biện pháp mang tính khủng bố và phá hoại. Tất nhiên là họ đã không đạt được mục tiêu", ông Galuzin cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS

Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow "sẽ không làm theo cách của Kiev", mà sẽ cho phép người dân Ukraine thực hiện đầy đủ quyền bỏ phiếu được ghi trong hiến pháp, đồng thời tự quyết định tương lai của đất nước mình. "Tất nhiên là chỉ trong trường hợp Kiev thực sự tổ chức bầu cử", ông Galuzin nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng xem xét việc ngừng các cuộc không kích vào sâu bên trong lãnh thổ Ukraine tại thời điểm nước này tổ chức bầu cử. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng 5-10 triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga cần có quyền bỏ phiếu.

Vào ngày 14/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev sẵn sàng tổ chức bầu cử trong trường hợp một lệnh ngừng bắn được duy trì ít nhất 2 tháng. "Chúng tôi cũng có thể công bố lệnh ngừng bắn cho người Nga nếu họ muốn tổ chức bầu cử", ông Zelensky tuyên bố.