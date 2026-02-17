Theo RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/2 thông báo rằng ông Vladimir Medinsky đã được chọn làm trưởng đoàn đàm phán của Nga tại các cuộc gặp 3 bên với Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ).

"Do phạm vi chương trình nghị sự của vòng đàm phán đã được mở rộng, bao gồm các câu hỏi cốt lõi về lãnh thổ, nên ông Medinsky sẽ là nhà đàm phán chính của Nga. Các cuộc gặp trước đó chủ yếu xoay quanh vấn đề an ninh, tác động trực tiếp tới quân đội, nên thời điểm đó ông Kostyukov là trưởng đoàn đàm phán", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Ông Vladimir Medinsky là trợ lý của Tổng thống Putin, đã không tham dự các vòng đàm phán 3 bên gần đây nhất tại Abu Dhabi (UAE). Người dẫn dắt quá trình đàm phán của Moscow tại UAE là Đô đốc Igor Kostyukov, Cục trưởng tình báo quân sự Nga.

Cũng theo ông Peskov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin và đặc phái viên Kirill Dmitriev cũng sẽ tham gia vào phái đoàn đàm phán tại Geneva. Ngoài ra, sẽ không có đại diện châu Âu nào xuất hiện trong các cuộc gặp ở Thụy Sĩ.

"Ông Dmitriev phụ trách một kênh riêng, là nhóm công tác về vấn đề kinh tế. Nhóm này vẫn hoạt động tích cực và chúng tôi kỳ vọng các cuộc họp trong khuôn khổ nhóm cũng sẽ diễn ra tại Geneva", ông Peskov nói.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 15/2 nói rằng "phái đoàn Ukraine đã xác định được khuôn khổ cần thiết cho cuộc thảo luận". Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tham gia đàm phán tại Geneva.

Theo RT, vòng đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga - Mỹ - Ukraine dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 17-18/2 tại Thụy Sĩ.