Trong thông cáo trên mạng xã hội Facebook hôm nay (7/1), Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các đơn vị nước này đã thực hiện cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử nhằm vào hạ tầng năng lượng ở tỉnh Belgorod, Nga.

Ảnh minh họa: TASS

Tờ Ukrinform trích đoạn thông cáo viết: “Như một phần nỗ lực nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của đối phương, các đơn vị phòng thủ Ukraine đã thực hiện cuộc tập kích nhằm vào kho dầu Oskolneftesnab gần làng Kotel ở tỉnh Belgorod của Nga. Kho dầu đó được sử dụng làm nơi cung cấp nhiên liệu cho quân Nga. Với đòn tập kích vào các bồn chứa dầu, một vụ cháy lớn đã bùng phát ở cơ sở năng lượng trên”.

Nhà chức trách tỉnh Belgorod của Nga trong một thông cáo cùng ngày xác nhận thông tin về vụ tấn công bằng UAV vào kho dầu. Tuy nhiên, các cơ quan cứu hỏa địa phương đã “dập tắt đám cháy hoàn toàn”.

Nga nêu tổn thất của Kiev trong 24 giờ qua

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong 24 giờ qua đã vô hiệu hóa khoảng 1.280 quân nhân Kiev.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo viết: “Tại khu vực do Cụm quân phía Bắc phụ trách, đối phương mất khoảng 160 binh sĩ. Còn tại những nơi do hai Cụm quân phía Tây và Nam nắm giữ, quân đối phương mỗi nơi đều tổn thất 190 binh sĩ. Tại khu vực được Cụm quân Trung tâm đảm nhiệm, tổn thất của quân Ukraine lên tới 425 binh sĩ, 1 xe tăng Leopard, 9 xe chiến đấu bọc thép và 11 phương tiện khác”.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về thông cáo trên của Bộ Quốc phòng Nga.