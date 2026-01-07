Trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh "Liên minh Thiện chí" tổ chức ở Paris, Pháp hôm 6/1, ông Kushner đã tiết lộ một số thông tin xoay quanh các vấn đề đảm bảo an ninh mà Washington hứa dành cho Kiev.

Ông Jared Kushner (phải) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: 60 Minutes/CBS

Hãng thông tấn RBC Ukraine dẫn lời ông Kushner nói: “Liên quan đến các đảm bảo an ninh đã có nhiều cuộc thảo luận chuyên sâu về vấn đề đó giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại khu dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida. Và tôi nghĩ rằng hai nhà lãnh đạo thật sự đã giải quyết hầu hết, nếu không phải tất cả vấn đề còn tồn đọng”.

Ông Kushner cho biết thêm, các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã được soạn thảo trong một tháng qua thông qua nhiều cuộc tham vấn giữa Washington với các phái đoàn của Kiev và châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thiện chí tổ chức lần này đã “đánh dấu một mốc quan trọng” trong các cuộc đàm phán này.

“Theo tôi, những thỏa thuận an ninh như vậy không đồng nghĩa hòa bình sẽ đạt được, nhưng xung đột sẽ không thể kết thúc nếu không có tiến trình như vậy. Nếu Ukraine muốn tạo ra thỏa thuận cuối cùng, họ cần biết rằng sau khi đạt được thỏa thuận, họ sẽ an toàn. Rõ ràng họ có một lực lượng răn đe mạnh và có sự hỗ trợ thực chất nhằm đảm bảo điều này sẽ không tái diễn”, ông Kushner nhấn mạnh.

Theo RBC Ukraine, những tuyên bố trên được ông Kushner đưa ra ngay sau khi lãnh đạo của một số quốc gia phương Tây ký tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia ở Ukraine thời kỳ hậu xung đột.