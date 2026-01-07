Hãng tin ABC News dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6/1 phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thiện chí ở Paris, Pháp: "Vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết vẫn là về lãnh thổ. Chúng tôi đang thảo luận về một số ý tưởng mới, nhưng nếu các nhóm đàm phán không thể giải quyết, mọi chuyện sẽ được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất".

Cũng theo ông Zelensky, phái đoàn Ukraine sẽ tiếp tục ở lại Pháp để tham vấn thêm. Trước đó, giới chức Ukraine tiết lộ Mỹ đã đưa ra ý tưởng về một "khu kinh tế tự do" nếu Kiev chấp nhận rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát ở vùng Donetsk, miền đông đất nước.

Trong khi đó, Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm cả các vùng lãnh thổ vẫn do lực lượng Kiev nắm giữ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cùng ngày, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã lên tiếng về việc cựu Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland được chọn làm cố vấn kinh tế mới cho Tổng thống Zelensky.

"Tôi nghĩ việc bà Freeland nhận chức vụ cố vấn là để kiểm soát dòng viện trợ phương Tây chảy vào Ukraine. Đó không phải là một mô hình tệ, khi bạn gửi hàng tỷ USD đến trước, rồi nhận một vị trí có thể kiểm soát số tiền đó", ông Dmitriev nói với đài RT.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích việc Kiev bổ nhiệm bà Freeland, viện dẫn một số lùm xùm trong quá khứ của quan chức này.

Vào ngày 5/1, bà Freeland xác nhận sẽ rời bỏ các vị trí tại Canada để đảm nhiệm vai trò cố vấn phát triển kinh tế cho ông Zelensky, nhấn mạnh đây là động thái tình nguyện và bà sẽ không nhận lương. "Tôi hoan nghênh cơ hội được đóng góp trên cơ sở không thù lao, với tư cách là cố vấn kinh tế cho ông Zelensky", bà Freeland bày tỏ.

Theo giới quan sát, bà Freeland là nhân vật nổi bật trên chính trường Canada trong thập kỷ qua, có quan điểm ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Khi còn giữ chức Bộ trưởng tài chính Canada, bà đã thúc đẩy nhiều gói viện trợ cho Kiev thông qua các kênh khác nhau.