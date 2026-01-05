Tờ Kyiv Independent ngày 5/1 cho biết, truyền thông Ukraine mới đây đã đăng tải những hình ảnh về việc quân đội nước này dùng UAV để tập kích nhà máy quốc phòng Energia của Nga ở thành phố Yelets, vùng Lipetsk.

"Nhà máy Energia là cơ sở sản xuất linh kiện quan trọng cho tên lửa và UAV của đối thủ, bao gồm pin năng lượng cho tên lửa đạn đạo Iskander. Sản phẩm của Energia được cung ứng cho Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Roscosmos,... Thành phố Yelets cách biên giới khoảng 250km về phía bắc và nhà máy tại đây được coi là một trong những mục tiêu quan trọng đối với lực lượng Ukraine", Kyiv Independent cho biết.

Nhà máy quốc phòng Energia của Nga bốc cháy sau đòn tập kích UAV của Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Trước đó, quân đội Ukraine cũng nhiều lần tập kích nhà máy Energia. Theo báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tập kích hồi tháng 7/2025 đã gây ra hỏa hoạn lớn và buộc cơ sở này phải tạm ngừng sản xuất, trong khi một cuộc tập kích khác cũng xảy ra vào tháng 5/2025.

Nga kiểm soát thêm làng ở Sumy

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/1 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Grabovskoye ở vùng Sumy.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phương Bắc đã đẩy lùi đối thủ tại làng Grabovskoye. Cũng ở Sumy, quân đội của chúng ta cũng ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine tại Myropillia và Sadky. Trong quá trình giao tranh, đối thủ đã tổn thất 290 binh lính, 1 xe tăng và nhiều xe bọc thép", phía Nga cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc giành quyền kiểm soát khu định cư Podoly ở vùng Kharkiv. Bên cạnh đó, các đơn vị phòng không của Moscow cũng đánh chặn 210 UAV do Ukraine triển khai trong 24h qua.