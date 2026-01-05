Trong tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram hôm 4/1, Tổng thống Zelensky cho hay chính quyền Kiev đang chuẩn bị cho 2 phương án “hoặc là qua ngoại giao hoặc tiếp tục chiến đấu” nhằm giải quyết cuộc xung đột đang tiếp diễn với Nga.

Ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: Trang web của Tổng thống Ukraine

Hãng thông tấn RBC Ukraine dẫn bài đăng của ông Zelensky viết: “Từ giờ trở đi, Ukraine sẽ sửa soạn 2 kịch bản gồm qua con đường ngoại giao, điều chúng tôi đang theo đuổi, hoặc tiếp tục chiến đấu nếu áp lực từ các đối tác quốc tế nhằm vào Nga chưa đủ lớn. Ukraine tìm kiếm hòa bình nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ sức mạnh của mình cho bất kỳ ai”.

Tuyên bố trên của Tổng thống Zelensky được đưa ra khi tiến trình đàm phán để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đang gặp bế tắc, nhất là về vấn đề lãnh thổ. Phía Nga yêu cầu kế hoạch hòa bình phải bao gồm một số điều khoản lãnh thổ có lợi cho Moscow. Tuy nhiên, Ukraine đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu trên của Nga và khẳng định nước này không nhượng lại đất đai.

Nga áp sát ga tàu ở Kostiantynivka

Denis Pushilin, người đứng đầu nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng do Moscow bổ nhiệm, tối 4/1 cho biết các lực lượng Nga đã tiến vào thành phố Kostiantynivka ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine và áp sát tuyến đường sắt quan trọng chạy qua nơi này.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Pushilin nói: “Ở hướng Kostiantynivka, các đơn vị Nga đang áp sát khu vực ga tàu bên trong thành phố… Các lực lượng Moscow cũng đạt được một số thành công tại làng Mayskoye và khu vực phía bắc hồ chứa Kleban-Byk”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Kostiantynivka sáng 5/1, do chuyên trang Deep State cung cấp, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh giữa quân Nga và các đơn vị phòng thủ Ukraine chỉ còn cách tuyến đường sắt bên trong địa phận thành phố này chưa đầy 300m.