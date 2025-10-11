Theo Pravda, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 11/10 đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích nhà máy lọc dầu Bashnafta-UNPZ ở thành phố Ufa, thuộc Cộng hòa Bashkortostan của Nga.

"Các UAV đã tấn công nhà máy lọc dầu của Nga ở vị trí cách tiền tuyến khoảng 1.400km. Đây là chiến dịch tập kích cơ sở năng lượng thứ ba trong tháng này ở Bashkortostan. Mức độ thiệt hại đang được xác minh", đại diện SBU cho biết.

Báo cáo sơ bộ tiết lộ, đã có một vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu vực chế biến dầu thô trong khuôn viên nhà máy. Phía Nga sau đó cũng thông báo về việc bắn hạ 5 UAV ở Bashkortostan trong đêm, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể về thiệt hại.

Khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu Nga ở Ufa sau đòn tập kích UAV của Ukraine. Ảnh: SBU

Cùng ngày, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky khẳng định rằng công suất chế biến dầu của Nga gần đây đã giảm 21% vì các cuộc tập kích của Ukraine.

Nga bao vây lực lượng Ukraine ở Donetsk

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/10 đã thông báo về việc quân đội nước này bao vây các đơn vị Ukraine ở giữa 2 khu định cư Kuzminovka và Vyyemka ở Donetsk.

"Quân đội Nga đã đẩy đối thủ vào 'túi lửa' ở giữa Kuzminovka và Vyyemka. Lực lượng của Kiev đang dần bị bắn hạ, bởi đối thủ không còn đường rút lui và cũng chưa có dấu hiệu đầu hàng", chuyên gia quân sự Andrey Marochko thông tin.

Báo cáo từ các nhóm tác chiến của Nga cho biết, trong vòng 24h qua, quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 1.000 binh lính, nhiều xe thiết giáp, phương tiện cơ giới và các hệ thống Starlink. Các cuộc giao tranh chủ yếu tập trung ở Sumy, Kharkiv, Donetsk và Poltava, nơi lực lượng của Moscow liên tục tiến sâu vào phóng tuyến của đối phương.