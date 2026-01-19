Hãng thông tấn RBC đưa tin, trong bài phát biểu đêm 18/1, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết phái đoàn nước này do ông Rustem Umerov dẫn đầu đã gặp các quan chức của Mỹ. Trong đó, ông Umerov thông báo với phía Mỹ về “những gì đang xảy ra ở Ukraine và những cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của Kiev”.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

“Nếu phía Nga muốn kết thúc xung đột, họ sẽ tập trung vào ngoại giao thay vì tấn công tên lửa hay thậm chí gây hư hại cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Chúng tôi có thông tin về những nhà máy điện hạt nhân mà phía Nga tiến hành trinh sát để chuẩn bị cho các cuộc tấn công”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ cụ thể về những nhà máy điện hạt nhân nào bị phía Nga nhắm đến.

Hiện Moscow chưa bình luận về tuyên bố của ông Zelensky.

Nga chặn bước tiến của quân Ukraine ở Huliaipole

Quân đội Nga hôm nay (19/1) cho hay các binh sĩ nước này vừa chặn đứng một nỗ lực phản công của các lực lượng Kiev trong địa phận thành phố Huliaipole ở mặt trận Zaporizhzhia, miền nam Ukraine.

Hãng thông tấn TASS trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga viết: “Đối phương đã lợi dụng điều kiện thời tiết để phát động phản công theo hướng Huliaipole. Các nhóm tấn công bằng thiết giáp của đối phương đã cố tiếp cận vị trí của binh sĩ chúng tôi mà không gây chú ý. Bất chấp thời tiết, máy bay không người lái (UAV) trinh sát của chúng tôi đã phát hiện các khí tài đối phương và thông báo cho Cụm quân Vostok”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của chuyên trang Deep State, phần lớn trung tâm thành phố Huliaipole đã nằm trong vùng đỏ, tức nơi quân Nga kiểm soát.