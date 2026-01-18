Nhà máy nhiệt điện của Ukraine bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh: EFE

Theo báo Kyiv Independent, HUR ngày 17/1 khuyến cáo Moscow đang lên kế hoạch tấn công các trạm biến áp kết nối với 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở miền tây và nam Ukraine nhằm cắt đứt hoàn toàn nguồn điện và nhiệt cho người dân nước này.

Người dân trên khắp Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu điện và nguồn nhiệt sưởi ấm khi Nga tấn công và gây hư hại các cơ sở năng lượng của nước này. Việc ngắt kết nối các nhà máy điện hạt nhân sẽ khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn và người dân Ukraine sẽ hoàn toàn bị cắt đứt nguồn điện, nhiệt để sưởi ấm trong điều kiện thời tiết dưới 0 độ C.

HUR tin chính sách của Moscow nhằm buộc Kiev phải đồng ý với những yêu cầu "không thể chấp nhận được" để chấm dứt xung đột. Theo cơ quan này, Nga đã trinh sát 10 trạm biến áp năng lượng quan trọng ở 9 vùng của Ukraine.

Theo nhà chức trách Ukraine, các vụ tấn công quy mô lớn gần đây vào hàng loạt cơ sở năng lượng của nước này đã khiến Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc phải can thiệp. IAEA sẽ cử một nhóm đến Ukraine để đánh giá 10 trạm biến áp quan trọng đối với an toàn hạt nhân, mặc dù chưa rõ thời điểm cụ thể.

Vitaliy Zaichenko, Giám đốc công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo của Ukraine, chia sẻ với Kyiv Independent: "Nga luôn tìm cách ngắt kết nối các nhà máy điện hạt nhân của chúng tôi. Điều này thực sự nguy hiểm đối với an toàn hạt nhân, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với toàn bộ châu Âu".

Nga không trực tiếp nhắm vào các nhà máy điện hạt nhân do công ty Energoatom vận hành. Song, các lực lượng Moscow đã gây thiệt hại và phá hủy hầu hết các cơ sở sản xuất điện khác của Ukraine, bao gồm cả nhiệt điện và thủy điện.