Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: RBC.ua

Theo hãng tin RBC, Tướng Syrskyi lưu ý kế hoạch toàn cầu của Nga đến năm 2026 vẫn không thay đổi. Moscow vẫn tập trung vào Ukraine và tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình. "Tất cả các hướng hành động tấn công vẫn giữ nguyên như trước. Chỉ có thời gian, số lượng trang thiết bị và quân số thay đổi. Mọi thứ khác vẫn như cũ. Họ vẫn bám sát kế hoạch của mình", lãnh đạo quân đội Ukraine nói.

Ông Syrskyi nhấn mạnh thêm: "Ukraine sẽ thực hiện một chiến dịch phòng thủ chiến lược, nhưng chúng tôi hiểu rằng chiến thắng không thể giành được chỉ bằng phòng thủ. Do đó, chúng tôi sẽ tiến hành các chiến dịch tấn công để duy trì thế chủ động".

Vị tướng này giải thích, cách tiếp cận như vậy buộc quân Nga phải tái triển khai một lượng lớn nhân lực, trang thiết bị và đạn dược để chống lại các hoạt động quân sự của Ukraine.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2025, các lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiến hành các chiến dịch phản kích ở vùng miền đông Donbass. Ông Syrskyi cho hay trong giai đoạn đó, quân Ukraine đã làm gián đoạn các đội hình tấn công của Moscow và giành lại hơn 430km2 lãnh thổ ở phía bắc Pokrovsk. Kiev ước tính thương vong của quân Nga trong các cuộc giao tranh này đã vượt quá 13.000 binh sĩ.

Trả lời phỏng vấn trang LB.ua, ông Syrskyi lưu ý Nga có kế hoạch tăng cường đáng kể việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) để ngay từ năm 2026, nước này có thể phóng tới 1.000 UAV mỗi ngày vào Ukraine. Ngoài ra, Nga dự định tuyển hơn 400.000 binh sĩ và thành lập ít nhất 11 sư đoàn mới trong năm 2026. Tướng Ukraine cho rằng tiềm năng nhân lực tổng thể của Nga rất lớn, mang lại lợi thế trong việc bổ sung lực lượng.

Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu của ông Syrskyi.