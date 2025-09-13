Tổng Tư lệnh Ukraine Syrskyi. Ảnh: Facebook nhân vật

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, quan chức phụ trách giải quyết các vụ việc liên quan tới Ukraine của Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ ra các chiến thuật của chính quyền Kiev, gồm pháo kích liên tục vào các khu dân cư, nhắm vào dân thường và tấn công hệ thống giao thông công cộng. Theo ông Miroshnik, tất cả các chiến thuật đó đều nhằm tác động đến dư luận.

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga nhận định, mục tiêu của Ukraine "rõ ràng là làm mất ổn định tinh thần và kích động một sự cố có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán, hoặc lý tưởng nhất là dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn các cuộc đàm phán". Chiến lược của Kiev là gây áp lực buộc Nga phải từ bỏ hoàn toàn các cuộc thương thuyết, bằng cách tạo ra bối cảnh khiến người dân tin hòa đàm không mang lại hy vọng.

Ông Miroshnik giải thích thêm rằng, chiến lược bao trùm của Ukraine là "thao túng bầu không khí chính trị, kích động sự phẫn nộ trong dân chúng và khiến cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn".

"Mục đích là khiến người dân phải bỏ chạy hoặc phẫn nộ với chính phủ, cáo buộc chính phủ không bảo vệ họ. Đây là một hình thức khủng bố, sử dụng vũ lực chống lại dân thường. Không quốc gia nào có thể bảo vệ hoàn toàn người dân của mình khỏi những mối đe dọa như vậy", ông Miroshnik nhấn mạnh.

Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên.

Ukraine chặn cuộc tấn công của Nga ở Sumy

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/9 cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã ngăn chặn thành công cuộc tập kích của quân Nga vào thành phố Sumy, dù giao tranh ở biên giới vẫn tiếp diễn.

Người đứng đầu Ukraine tuyên bố: "Tổng Tư lệnh Syrskyi đã cập nhật tình hình tiền tuyến và các hướng chính. Ở tỉnh Sumy, quân đội Ukraine đã chặn đứng hoàn toàn một chiến dịch tấn công của Nga vào khu vực này. Dù giao tranh vẫn tiếp diễn dọc biên giới tỉnh Sumy, nhưng binh lính Nga tại đó đã mất khả năng tấn công do hứng chịu nhiều tổn thất. Ukraine tiếp tục chống trả các cuộc tấn công của Nga tại Donetsk và Zaporizhzhia".