Theo tờ European Pravda, hôm 12/9, phát biểu tại Diễn đàn Chiến lược châu Âu Yalta thường niên ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay vụ xâm nhập của các máy bay không người lái (UAV) Nga là nhằm thử thách quyết tâm của phương Tây, và vượt qua các giới hạn đỏ của NATO.

“Tất cả chúng ta đều hiểu tại sao Nga lại làm điều này. Nga đang thăm dò. Họ xem liệu sau một thời gian bị cô lập, họ có thể tiến xa hơn hay không. Và đúng là họ có thể", ông Zelensky nói.

Nhóm hỏa lực di động của Ukraine. Ảnh: Armyinform

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận, chính sự do dự trong hành động của các nước NATO có thể lôi kéo liên minh quân sự vào xung đột giữa Nga và Ukraine. Song ông cho rằng vẫn còn những lựa chọn vừa an toàn cho NATO, vừa hiệu quả chống lại Nga.

“Điều cần thiết là cần có phản ứng mạnh mẽ như cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà Kiev chưa từng có trước đây để có thể tấn công không chỉ UAV, mà còn các nhà máy sản xuất UAV”, ông Zelensky nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Zelensky còn chỉ trích những gì ông mô tả là nỗ lực không đủ từ phương Tây nhằm hạn chế xuất khẩu sang Nga các sản phẩm được sử dụng làm linh kiện phục vụ sản xuất tên lửa, và các loại vũ khí tiên tiến khác.

Trong quá trình Nga không kích vào Ukraine vào đêm 9/9 rạng sáng 10/9, Ba Lan cáo buộc 19 UAV của Nga đã xâm phạm không phận nước này và 4 chiếc đã bị bắn hạ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tầm bay của các UAV được Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào tổ hợp quân sự ở Ukraine không quá 700km. Nói cách khác, UAV của Nga không đủ tầm phóng để vươn tới lãnh thổ Ba Lan, và Moscow không có ý định tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan trong quá trình không kích vào Ukraine rạng sáng 10/9.

Sau vụ việc, Ba Lan và Ukraine đang đẩy mạnh hoạt động hợp tác quân sự song phương. Theo đó, Ba Lan xác nhận binh sĩ nước này sẽ đến Ukraine để tham gia khóa huấn luyện bắn hạ UAV.