Video: HUR/Kyiv Independent

Trong thông cáo và đoạn video công bố hôm 22/9, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết, các đơn vị điều khiển UAV của họ cuối tuần trước đã tấn công vào nhiều khí tài quân sự được Nga triển khai ở bán đảo Crưm, trong đó có 2 thủy phi cơ Be-12.

UAV cảm tử Ukraine lao vào thủy phi cơ Be-12 của Nga ở Bán đảo Crưm. Ảnh: HUR/Kyiv Independent

Tờ Kyiv Independent trích dẫn tuyên bố của HUR viết: “Các binh sĩ thuộc nhóm tác chiến đặc biệt Prymary hôm 21/9 đã truy tìm 2 thủy phi cơ săn ngầm Be-12 Chayka của Nga ở bán đảo Crưm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khi chúng tôi hạ loại máy bay này. Thủy phi cơ săn ngầm Be-12 được lắp đặt các thiết bị có thể phát hiện và tác chiến chống lại tàu ngầm”.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, Be-12 là thủy phi cơ do Liên Xô nghiên cứu, phát triển và đưa vào trang bị trong quân đội từ những năm 1960. Be-12 dài 30,11m; cao 7,94m và chiều rộng sải cánh là 29,84m. Trọng lượng rỗng của máy bay là 24 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa có thể đạt 29,5 tấn. Kíp lái gồm 4 người.

Thủy phi cơ Be-12. Ảnh: Airwar.ru

Be-12 được trang bị 2 động cơ Ivchenko Progress AI-20D với công suất là 3.964 Kilowatt/chiếc. Nhờ đó, máy bay có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 530 km/h, với tầm tác chiến là 3.300km.

Trong một bài đăng hồi tháng 10/2023, trang Army Recognition dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây giấu tên tiết lộ, thủy phi cơ Be-12 được quân Nga sử dụng trong nhiều hoạt động chiến đấu chống các xuồng không người lái (USV) cảm tử của Ukraine.