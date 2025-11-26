Theo trang tin Insider, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 25/11 đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh được cho là tên lửa phòng không Pantsir của Nga đánh chặn UAV của Ukraine không thành công, sau đó rơi xuống các tòa nhà dân cư ở Novorossiysk.

"Các UAV của Ukraine đã được triển khai để tập kích nhiều mục cơ sở năng lượng ở thành phố cảng Novorossiysk, căn cứ quan trọng của Hạm đội Biển Đen. Trong khi cuộc tập kích diễn ra, các hệ thống phòng không Nga đã được kích hoạt, song một trong số các tên lửa đánh chặn đã gặp sự cố và rơi xuống nhà dân", nguồn tin của SBU cho biết.

Hiện chưa có báo cáo thương vong liên quan đến vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga và Đại sứ quán Nga tại Mỹ cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Insider.

Tên lửa Nga rơi xuống nhà dân khi đánh chặn UAV Ukraine không thành công. Video: Insider

Trên thực tế, việc các tên lửa phòng không gặp sự cố không phải là điều hiếm gặp. Hồi tháng 9, một tên lửa PAC-3 của hệ thống Patriot cũng rơi xuống đường phố Kiev trong nỗ lực đối phó với tên lửa hành trình Kh-101 bên phía Nga.

Pantsir-S1 là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm ngắn, được trang bị 2 pháo tự động cỡ nòng 30mm với tốc độ bắn 5.000 phát/phút.

Điểm nổi bật của hệ thống này là tổ hợp radar hiện đại, được cấu thành từ một ăng ten mảng phân kỳ và một radar theo dõi tần sóng kép. Việc sử dụng đồng thời hai kênh dẫn đường giúp cho hệ thống phòng không này có thể đối phó được các loại tên lửa chống bức xạ như HARM. Ngoài ra, Pantsir-S1 còn mang theo 6 tên lửa 57E6M-E có tầm bắn tối đa 30km và 6 tên lửa 57E6-E tầm bắn 15-18km.