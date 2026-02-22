Hình ảnh tên lửa Flamingo rời bệ phóng. Video: Kyiv Independent

Theo Telegraph và Kyiv Independent, cuộc tấn công nhằm vào một trong những cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tinh vi nhất của Moscow, nằm cách tiền tuyến Nga và Ukraine hơn 1.400km, diễn ra vào đêm 20/2 rạng sáng 21/2.

Nhà máy Votkinsk nằm ở Cộng hòa Udmurt thuộc Nga là một doanh nghiệp quốc phòng chiến lược thuộc sở hữu nhà nước, chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M và tên lửa liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, loại có thể bay tới Mỹ. Nhà máy này được cho là sản xuất cả tên lửa siêu vượt âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik mới của Nga.

Quan chức phụ trách y tế địa phương Sergei Bagin cho hay, có 11 người bị thương trong vụ tấn công của Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay: "Nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Votkinsky đã bị tấn công. Một đám cháy đã được ghi nhận ở khu vực của nhà máy. Kết quả đang được xác minh". Tên lửa Flamingo là tên lửa chủ lực do Ukraine tự sản xuất, có tầm bắn lên tới 3.000km và có thể mang đầu đạn nặng khoảng 1.150kg, do công ty quốc phòng Fire Point phát triển.

Trong cuộc tấn công đêm 20/2 rạng sáng 21/2, Ukraine cũng bắn tên lửa Flamingo vào một nhà máy xử lý khí đốt ở tỉnh Samara của Nga, một kho nhiên liệu và chất bôi trơn cũng như một xưởng sản xuất máy bay không người lái ở tỉnh Donetsk và một kho quân sự ở tỉnh Zaporizhzhia.

Trước khi cuộc tấn công diễn ra, ông Denys Shtilierman đồng sở hữu của Firepoint đã đăng một video trên X cho thấy cảnh phóng tên lửa Flamingo với dòng chú thích khó hiểu: "Không có bối cảnh. Bối cảnh – sẽ có sau". Sau đó, ông Shtilierman đã đăng lại thông điệp của Bộ Tổng tham mưu xác nhận cuộc tấn công với dòng chú thích: "Và đây là bối cảnh".