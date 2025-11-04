Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê ở tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn từng đảm nhiệm các cương vị như: Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó bí thư rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tháng 7/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Sau đó, tháng 11/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao.

Đến tháng 12/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh án TAND Tối cao.

Trước đó, chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm lại ông Đỗ Thanh Hải giữ chức Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.