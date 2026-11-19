Một đoạn video về chiếc vali hạt nhân nổi tiếng "Cheget" của Tổng thống Nga Putin đã thu hút được sự chú ý lớn sau khi xuất hiện tại Trung Quốc.

Theo Newsweek, đài Rossiya-1 của Nga ngày 18/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một sĩ quan mặc quân phục Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin tham dự hội nghị APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Tuy vậy, điểm đáng chú ý nhất của đoạn video là chiếc vali màu đen mà sĩ quan này mang theo.

Khi phóng viên của Rossiya-1 hỏi sĩ quan này liệu đây có phải là vali hạt nhân của Tổng thống Putin hay không, người này trả lời: "Đúng thế, đây là đồ thật".

Sĩ quan mang theo vali hạt nhân của Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc. Video: Rossiya-1

Vali hạt nhân của chủ nhân Điện Kremlin có tên là Cheget, có màu đen, viền màu bạc, với kích thước lớn hơn đáng kể so với các loại vali mà quan chức Nga thường dùng. Mặc dù chiếc vali hạt nhân của Nga thường xuyên theo chân Tổng thống Putin khi công du, nhưng nó ít khi bị ghi hình và càng hiếm khi được công khai nhận diện trước công chúng.

Theo truyền thông Nga, Cheget là một thiết bị liên lạc đầu cuối, cho phép truyền đi các mệnh lệnh kích hoạt kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga. Khác với nhầm tưởng của nhiều người, bên trong Cheget không có nút bấm để phát động tấn công hạt nhân, nó chỉ đóng vai trò là thiết bị truyền mệnh lệnh phóng tên lửa tới quân đội.

Khi nhận được tín hiệu, lực lượng hạt nhân Nga sẽ dùng mã riêng để xác nhận đó là quyết định do Tổng thống Putin đưa ra, đồng thời thiết lập đường dây nóng liên hệ với Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng. Sau khi được xác nhận rõ ràng, mệnh lệnh khai hỏa vũ khí hạt nhân mới được thực hiện.