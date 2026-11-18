Tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Cuộc gặp Putin - Tập Cận Bình diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc hôm nay (18/11), ngay trước cuộc hội đàm ba bên dự kiến ​​giữa hai nhà lãnh đạo này và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 19/11, trong bối cảnh 3 cường quốc đang chuẩn bị thảo luận về các vấn đề quốc tế quan trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến ngày 18/11. Ảnh: Sputnik

Ông Putin cho biết sự hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh vẫn tiếp tục mở rộng, đồng thời khẳng định hai bên đang phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế.

Đài RT dẫn lời lãnh đạo Điện Kremlin phát biểu: "Sự phối hợp trong chính sách đối ngoại giữa Nga và Trung Quốc đang vận hành một cách ổn định và tích cực. Trong tình hình địa chính trị đầy thách thức, chúng tôi vẫn kiên định với các phương pháp tiếp cận mang tính xây dựng nhằm định hình một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn”.

Ông Putin cũng nhấn mạnh Moscow và Bắc Kinh cùng chia sẻ mục tiêu chung là đảm bảo hòa bình và thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Quan hệ hợp tác của chúng ta thực sự đang trên đà phát triển. Chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau, như cách ông thường nói, vì lợi ích của người dân Nga và Trung Quốc", ông Putin nói với ông Tập, nhắc đến sự phát triển của quan hệ song phương dựa trên Hiệp ước Láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác được ký kết cách đây 25 năm.

Tổng thống Nga cũng nêu bật quan hệ đối tác kinh tế ngày càng sâu rộng giữa hai nước, cho biết kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 200 tỷ USD mỗi năm trong nhiều năm liên tiếp và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2026.

Ông Putin đánh giá cao việc mở rộng hợp tác Nga - Trung Quốc trong các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, giao thông và giáo dục cũng như chính sách miễn thị thực (visa), điều theo ông đã giúp lưu lượng khách du lịch tăng 43%.

Ông Putin cũng hoan nghênh việc chọn Thâm Quyến làm địa điểm tổ chức hội nghị APEC, đồng thời mô tả thành phố đang phát triển nhanh chóng này là biểu tượng cho sự thịnh vượng của Trung Quốc và là một tấm gương đáng noi theo.

Về phần mình, ông Tập kêu gọi tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương và thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow vẫn giữ được sự bền vững bất chấp những thay đổi trong tình hình quốc tế.

Trước đó, khi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, ông Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại giữa các cường quốc trong bối cảnh tình trạng phân mảnh kinh tế cùng các rủi ro về quân sự - chính trị ngày càng gia tăng. Tổng thống Nga bày tỏ kỳ vọng sẽ đạt được "những lợi ích đáng kể" từ cuộc gặp ba bên sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Trump.