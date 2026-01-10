Chiến thắng vất vả

Bước vào lượt trận thứ hai tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam chạm trán U23 Kyrgyzstan với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng nhằm sớm mở rộng cánh cửa đi tiếp. Trên lý thuyết, đây không phải đối thủ quá vượt trội, nhưng cũng đã được dự báo là một trận đấu không hề dễ dàng.

Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó, thậm chí theo cách vất vả hơn nhiều. Trong khoảng một phần ba thời gian đầu hiệp một, các học trò của HLV Kim Sang Sik gần như không tạo ra được bất kỳ pha bóng nguy hiểm hay tình huống phối hợp tấn công đáng chú ý nào.

U23 Việt Nam có trận đấu không dễ dàng. Ảnh: AFC

Lối chơi thiếu nhịp điệu, các đường chuyền dễ bị bẻ gãy và sự chậm chạp trong khâu chuyển trạng thái khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Trái lại, U23 Kyrgyzstan mới là đội chơi chủ động hơn, tổ chức tấn công đa dạng và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Việt Nam.

Thế trận chỉ bắt đầu thay đổi khi U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền, Văn Khang thực hiện chính xác, giúp U23 Việt Nam có bàn mở tỉ số và phần nào giải tỏa áp lực tâm lý.

Bàn thắng này giúp thế trận trở nên “dễ thở” hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Và thực tế, sức ép từ đội bóng áo trắng khiến Hiểu Minh mắc sai lầm và giúp U23 Kyrgyzstan gỡ hoà ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp hai, nỗ lực tìm bàn thắng quyết định của đội bóng áo đỏ vẫn gặp nhiều khó khăn. Phải đến những phút cuối, U23 Việt Nam mới có được bàn thắng mang tính quyết định nhờ một pha phản lưới nhà của đối thủ. Đó là khoảnh khắc may mắn cần thiết để thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu ba điểm, dù rõ ràng đây không phải một chiến thắng thuyết phục.

Vì đâu

Chiến thắng vất vả của U23 Việt Nam đến từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, cần thừa nhận U23 Kyrgyzstan không phải đối thủ dễ chơi. Đội bóng Trung Á thể hiện khả năng pressing khá tốt, tổ chức đội hình chặt chẽ và tranh chấp quyết liệt. Chính cách tiếp cận này đã khiến U23 Việt Nam nhiều thời điểm lúng túng, không thể triển khai lối chơi mạch lạc như ở trận ra quân.

Nguyên nhân thứ hai nằm ở chính U23 Việt Nam. Việc thiếu vắng Đình Bắc ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tấn công. Người được trao cơ hội thay thế là Quốc Việt lại có màn trình diễn mờ nhạt, thiếu tốc độ và không tạo ra được sự đột biến cần thiết.

Trước khi giành chiến thắng khá vất vả

Bên cạnh đó không ít tình huống phản công tiềm năng đã bị bỏ lỡ vì những pha xử lý chậm hoặc quyết định chưa hợp lý, khiến lợi thế không được chuyển hóa thành cơ hội rõ ràng.

Nhìn tổng thể, một kết quả hòa có lẽ phản ánh đúng cục diện trận đấu hơn. U23 Việt Nam không vượt trội, trong khi U23 Kyrgyzstan cho thấy họ đủ khả năng gây khó khăn và xứng đáng có điểm.

Tuy nhiên, trong bóng đá, may mắn luôn là một phần của cuộc chơi. Lần này, may mắn đã đứng về phía U23 Việt Nam, giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành trọn ba điểm và tiếp tục hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn