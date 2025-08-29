Vàng 10K là gì? Vàng 10K là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất khoảng 41,7%, phần còn lại là các kim loại khác như bạc, đồng, kẽm hoặc niken. Ký hiệu “10K” nghĩa là trong 24 phần kim loại thì chỉ có 10 phần là vàng nguyên chất, 14 phần còn lại là hợp kim. Nhờ tỷ lệ này, vàng 10K có màu sắc nhạt hơn vàng 18K hay 24K, độ cứng cao và khả năng chống trầy xước tốt hơn, nên thường được sử dụng nhiều trong chế tác trang sức.

Có nên mua vàng 10K để đầu tư? Vàng 10K không phải là lựa chọn tối ưu nếu đầu tư tích trữ do hàm lượng vàng nguyên chất thấp, giá trị vàng 10K phụ thuộc nhiều vào giá của hợp kim đi kèm và không giữ giá tốt bằng vàng 24K hoặc vàng 18K. Tuy nhiên, với nhu cầu chọn mua trang sức vừa bền, vừa có giá mềm, lại vẫn có thành phần vàng thật thì vàng 10K là lựa chọn hợp lý.