Trả lời phỏng vấn của các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump đã xác nhận thông tin về cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Venezuela Maduro, nhưng không muốn tiết lộ những chi tiết xoay quanh nội dung thảo luận.

Ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 30/11. Ảnh: Nhà Trắng

Tờ The Guardian dẫn lời ông Trump nói: “Tôi không muốn bình luận về điều đó. Câu trả lời là có… Tôi sẽ không nói nó diễn ra tốt đẹp hay tồi tệ. Đó là một cuộc điện đàm”.

Khi được hỏi về tuyên bố phong tỏa không phận Venezuela của ông có đồng nghĩa sắp diễn ra các cuộc tấn công vào quốc gia Nam Mỹ hay không, nhà lãnh đạo Mỹ đáp: “Đừng suy diễn bất kỳ điều gì”.

Ông Trump có phát biểu trên chỉ một ngày sau khi tuyên bố không phận “trong và xung quanh Venezuela” đã bị phong tỏa hoàn toàn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khi đó không nêu rõ không phận "xung quanh" Venezuela sẽ trải dài bao xa ngoài biên giới của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong thông cáo đưa ra ngày 29/11, chính phủ Venezuela cáo buộc tuyên bố phong tỏa không phận của ông Trump là động thái "làm suy yếu chủ quyền không phận của nước này".