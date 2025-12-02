Tổng thống Venezuela Maduro (trái) và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Colombia One

Theo báo Guardian và tờ Miami Herald, những người nắm được thông tin về cuộc điện đàm cho hay, ông Trump đã nói với người đứng đầu Venezuela rằng: "Ông có thể tự cứu mình và những người thân cận nhất nhưng ông phải rời khỏi đất nước ngay". Tổng thống Mỹ đề nghị sẽ bảo đảm sự ra đi an toàn cho ông Maduro, vợ và con trai chỉ khi "ông Maduro đồng ý từ chức ngay lập tức".

Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela đã từ chối đồng thời đưa ra một loạt yêu cầu, gồm quyền miễn trừ truy tố trên toàn thế giới, từ bỏ quyền kiểm soát chính trị nhưng vẫn kiểm soát lực lượng vũ trang.

Sau cuộc gọi trên, ông Trump và ông Maduro không có thêm bất kỳ liên lạc trực tiếp nào, dù nhà lãnh đạo Venezuela đề xuất điện đàm lần 2 vào cuối tuần trước sau khi Mỹ tuyên bố phong tỏa hoàn toàn không phận của Venezuela.

Các nguồn tin tiết lộ với tờ Miami Herald rằng "chính quyền của ông Maduro không nhận được phản hồi" từ Washington và Brazil, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cho cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nguyên thủ Mỹ và Venezuela.

Tổng thống Maduro ngày 1/12 tuyên bố trước hàng nghìn người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở Caracas: "Chúng ta muốn hòa bình nhưng là hòa bình với chủ quyền, bình đẳng, tự do! Chúng ta không muốn hòa bình nô lệ, cũng không muốn hòa bình của các thuộc địa!".

Bất chấp thông tin rò rỉ rằng ông Trump đã đưa ra tối hậu thư cho ông Maduro, nhiều nhà quan sát vẫn hoài nghi liệu Tổng thống Mỹ có ý định thực hiện các lời đe dọa của mình bằng hành động quân sự quy mô lớn hay không.

Ngày 30/11, Tổng thống Trump xác nhận đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Venezuela song không nêu chi tiết nội dung. Ông nói với các phóng viên: "Tôi không nói là nó diễn ra tốt hay xấu, đó chỉ là một cuộc điện đàm".

Theo CNN, Tổng thống Trump và nội các, đội ngũ an ninh quốc gia dự kiến họp bàn về các bước tiếp theo trong vấn đề Venezuela hôm nay (2/12 theo giờ Việt Nam).