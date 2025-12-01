Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: CNN

Cũng theo Wall Street Journal, trong cuộc điện đàm bí mật diễn ra gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro rằng, ông sẽ cân nhắc việc lật đổ ông Maduro nếu nhà lãnh đạo này không từ chức.

Tổng thống Trump cáo buộc chính phủ Venezuela điều hành các băng đảng "khủng bố ma túy". Cuối tuần trước, người đứng đầu Mỹ ra thông báo không phận phía trên và xung quanh Venezuela bị phong tỏa hoàn toàn đối với các hãng hàng không, phi công, các đối tượng buôn bán ma túy và buôn người.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, ông Trump lưu ý không nên hiểu thông báo trên là dấu hiệu báo trước một cuộc không kích sắp diễn ra. "Chúng tôi đưa ra cảnh báo không phận vì coi Venezuela là một quốc gia không thân thiện", lãnh đạo Nhà Trắng giải thích.

Lời đe dọa trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện tại vùng biển Caribe, nơi có hơn 20 tàu bị các lực lượng Washington tấn công với cáo buộc đang vận chuyển ma túy. Mỹ đã triển khai hơn một chục tàu chiến và 15.000 quân trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm giảm thiểu dòng người di cư bất hợp pháp và ma túy vào xứ sở cờ hoa.

Venezuela đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ xác nhận về cuộc điện đàm của họ, lần đầu tiên sau nhiều ngày, ông Maduro đã xuất hiện trước công chúng, chấm dứt những đồn đoán đang lan rộng trong nước rằng ông đã bỏ trốn.

Ông Maduro đã gửi một lá thư tới Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cáo buộc Mỹ tìm cách chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ của Venezuela thông qua vũ lực. Theo CNN, trong thư, ông Maduro viết, những hành động của Mỹ đe dọa việc sản xuất dầu mỏ của Venezuela và sự ổn định của thị trường quốc tế. Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto đã đăng bức thư trên lên kênh Telegram vào hôm nay (1/12).