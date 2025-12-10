Máy bay F/A-18F Super Hornet. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo báo Telegraph, hôm 9/12, hai máy bay chiến đấu Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Gerald R Ford đã bay cách bờ biển Venezuela khoảng 20 hải lý. Các nhà quan sát nhận xét, màn phô trương sức mạnh này là một trong những hành động mạnh mẽ nhất của Mỹ nhằm vào chính quyền tại Caracas.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sự sụp đổ của chế độ Maduro sắp xảy ra và từ chối loại trừ khả năng Mỹ sẽ tấn công Venezuela bằng đường bộ. Ông Trump nói với tạp chí Politico: "Tôi không muốn khẳng định hay bác bỏ. Tôi không muốn nói với các bạn về chiến lược quân sự. Ngày tàn của ông Maduro đang tới".

Dữ liệu từ trang FlightRadar24 cho thấy, 2 chiếc Super Hornets, từng được sử dụng để chống lại chính quyền của nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein hồi 2003, đã bay lên xuống song song ở Vịnh Venezuela 6 lần vào chiều 9/12. Việc các chiến đấu cơ này xuất hiện trên trang theo dõi chuyến bay công khai đồng nghĩa máy bay đã bật bộ thu phát cho chuyến bay.

Các chuyên gia mô tả việc chiến đấu cơ Mỹ bay cách không phận Venezuela một khoảng ngắn như vậy là sự leo thang mới nhằm chống lại chính quyền của Tổng thống Venezuela Maduro. Ông Brandan Buck, một nhà nghiên cứu tại Viện Cato cho hay: "Thông điệp ở đây là chính quyền Trump tiếp tục leo thang với tốc độ chậm nhằm chống lại chính quyền Maduro. Mặc dù khu vực bay có vẻ mới lạ nhưng chiến thuật thì không... Chuyến bay ngày 9/12 giống như sự tiếp diễn của chiến dịch gây áp lực".

Chiến đấu cơ Mỹ bay vòng vòng trên Vịnh Venezuela. Ảnh: FlightRadar24

Ông Mark Cancian, một cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế lưu ý, các máy bay siêu thanh này gắn với tàu USS Gerald R Ford, chiến hạm lớn nhất của Mỹ, đã đến vùng biển Caribe vào tháng trước. "Điều đặc biệt ở đây là các chiến đấu cơ cất cánh từ tàu sân bay Ford. Động thái này cho thấy Mỹ đang nắm trong tay một khí tài mạnh mẽ trong tầm tấn công", ông Cancian bình luận.

Kể từ tháng 9, Mỹ đã tập hợp lực lượng quân sự lớn ở phía nam vùng biển Caribe, với tuyên bố phục vụ chiến dịch trấn áp buôn lậu ma túy. Hồi tháng 10, 3 máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay vòng quanh khu vực ngoài khơi bờ biển Venezuela. Tờ Washington Post đưa tin, cũng trong tháng 10, các trực thăng tấn công thuộc đơn vị không quân đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ đã bay cách lãnh thổ Venezuela chưa đầy 150km.