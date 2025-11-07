Theo trang tin quân sự Militarnyi, các kỹ sư trong quân đội Venezuela đã tạo ra mô hình pháo tự động phòng không ZU-23, súng cối 120 mm và xe bọc thép VN-4.

Đối với pháo tự động phòng không, các chuyên gia Venezuela đã gắn những tấm phản xạ radar bằng giấy bạc lên nòng pháo. Mục đích là tạo ra tín hiệu radar giống như phương tiện chiến đấu thật. Bằng cách này, quân đội Venezuela sẽ làm phức tạp thêm công tác thu thập thông tin của tình báo Mỹ.

Video: Militarnyi

Trong khi đó, mô hình súng cối 120mm được làm bằng ống nhựa và bên cạnh đặt hình nộm mặc quân phục để tạo cảm giác như thật.

Ngoài ra, các kỹ sư Venezuela còn chế tạo mô hình xe bọc thép VN-4 do Trung Quốc sản xuất. Những chiếc xe VN-4 “hàng thật” đang được Lực lượng Vệ binh quốc gia Venezuela sử dụng. Chúng được sơn màu trắng và được dùng để tuần tra cũng như bảo vệ các cơ sở chiến lược.

Xe bọc thép VN-4 do Trung Quốc sản xuất được Lực lượng Vệ binh quốc gia Venezuela sử dụng.

Được biết, VN-4 là xe bọc thép đa năng hạng nhẹ với cấu hình bánh xe 4x4, có thể mang theo nhiều hệ thống vũ khí khác nhau.

Vào năm 2012, Lực lượng Vệ binh quốc gia Venezuela đã đặt hàng tập đoàn NORINCO của Trung Quốc chế tạo 141 xe bọc thép cải tiến các loại, bao gồm 111 chiếc VN-4 làm nhiệm vụ trinh sát và xe bọc thép chở quân.

Militarnyi nhận định, những mô hình này được quân đội Venezuela sử dụng để mô phỏng sự hiện diện của các khí tài tại những khu vực dễ bị tấn công hoặc đánh lạc hướng trinh sát trên không, từ đó giúp bảo vệ dàn vũ khí thật.

Căng thẳng Mỹ - Venezuela đang gia tăng trong những tháng gần đây.

Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở phía nam vùng biển Caribe bằng cách triển khai quân đội, máy bay, chiến hạm và một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đặc biệt, USS Gerald Ford, tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Mỹ, cũng được cử tới Caribe cùng với nhiều máy bay và tàu chiến hộ tống. Các máy bay ném bom của Mỹ từng nhiều lần bay gần bờ biển Venezuela trong những tuần gần đây.

Ngoài ra, kể từ tháng 9, quân đội Mỹ còn thực hiện hơn 15 cuộc tấn công vào các tàu thuyền bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, làm ít nhất 65 người thiệt mạng.

Theo ông Maduro, Mỹ đang tìm cách lật đổ mình. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời khẳng định, quân đội nước này đã sẵn sàng đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng.