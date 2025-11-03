Theo báo Guardian và hãng tin BBC, những phát biểu trên của ông Trump xuất hiện trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn CBS, được phát sóng vào ngày 2/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool.

Tổng thống Trump đưa ra những tín hiệu trái chiều trên khi Mỹ đang tập hợp các đơn vị quân sự ở vùng Caribe và mở nhiều cuộc tấn công vào các con tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy.

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu Mỹ có bước vào một cuộc chiến chống Venezuela hay không, ông Trump đáp: "Tôi không nghĩ vậy... nhưng họ đối xử với Mỹ rất tệ". Tuy nhiên, với câu hỏi có phải nhiệm kỳ tổng thống của ông Maduro còn rất ít ngày hay không, ông Trump nói: "Tôi cho là như vậy".

Với câu hỏi liệu Mỹ có đang lên kế hoạch tấn công Venezuela trên bộ hay không, ông Trump từ chối loại trừ khả năng này và lưu ý: "Tôi không muốn nói tôi sẽ làm điều đó... Tôi sẽ không nói cho bạn biết tôi sẽ làm gì với Venezuela...".

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cáo buộc Mỹ lợi dụng việc chống buôn bán ma túy làm cớ để thay đổi chế độ ở Caracas nhằm giành quyền kiểm soát dầu mỏ của nước này.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã thực hiện hơn 15 cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, làm ít nhất 65 người thiệt mạng. Vụ việc mới nhất diễn ra vào ngày 1/11, khiến các nước trong khu vực bất bình.

Chính quyền Trump tuyên bố, các cuộc tấn công như vậy là cần thiết để ngăn dòng chảy ma túy vào Mỹ. Ông Trump cũng bác bỏ cáo buộc rằng hành động của Mỹ nhằm lật đổ ông Maduro.