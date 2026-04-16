Theo hãng tin Yonhap, các quan chức thuộc Bộ Thương mại Hàn Quốc ngày 14/4 đã tiết lộ việc ngày càng có nhiều quốc gia Trung Đông liên hệ với Seoul để thảo luận về khả năng lưu trữ dầu thô tại các cơ sở dự trữ của Hàn Quốc.

"Ngày càng có nhiều quốc gia Trung Đông muốn sử dụng các cơ sở lưu trữ dầu ở Đông Bắc Á, đặc biệt tại Hàn Quốc. Rõ ràng các quốc gia như Ảrập Xêút, UAE và Kuwait phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu dầu thô cho nền kinh tế quốc gia", Yang Gi-uk, Giám đốc Văn phòng An ninh Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng thuộc Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết.

Một cơ sở lưu trữ dầu thô của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Cũng theo quan chức Hàn Quốc, kế hoạch hợp tác này sẽ mang lại giá trị cho cả hai phía khi vừa giúp các nước xuất khẩu đa dạng hóa điểm lưu trữ, vừa giúp Seoul mở rộng nguồn dữ trữ nội địa. "Dù lượng dầu nước ngoài không được tính vào dự trữ quốc gia, nhưng việc số dầu này được lưu trữ trong lãnh thổ Hàn Quốc và có thể được ưu tiên sử dụng khi cần thiết sẽ giúp tăng khả năng ứng phó của chúng ta", ông Yang nói.

Theo giới quan sát, có nhiều lý do khiến Hàn Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn để các quốc gia Trung Đông xây dựng "căn cứ dự trữ dầu".

Đầu tiên, Hàn Quốc có vị trí địa lý thuận lợi để tiếp cận thị trường châu Á khi nằm gần các khách hàng lớn như Trung Quốc và Nhật Bản. Việc đầu tư kho dự trữ tại đây sẽ giúp giúp các nước Trung Đông rút ngắn thời gian vận chuyển so với việc xuất khẩu trực tiếp từ Vịnh Ba Tư. Lý do thứ hai là tối ưu hoá chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro gián đoạn, nhất là trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong toả trong thời gian dài.

Tiếp theo, việc có cơ sử dự trữ tại châu Á sẽ giúp các nhà xuất khẩu Trung Đông phản ứng nhanh chóng với biến động của thị trường khi có sẵn nguồn cung để tận dụng giá tốt. Ngoài ra, việc vận chuyển dầu với số lượng lớn đến kho trung chuyển rồi phân phối dần thường rẻ hơn so với vận chuyển trực tiếp đến từng thị trường cụ thể.

Cuối cùng, cơ chế "dự trữ chung" của Seoul cho phép các công ty dầu khí nước ngoài thuê kho tại Hàn Quốc, đổi lại việc quốc gia châu Á được quyền ưu tiên mua dầu khi xảy ra khủng hoảng, qua đó tạo ra quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi.