Nga cảnh báo công dân không nên tới Đức. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, trong cuộc họp báo ngày 25/12, bà Maria Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã lưu ý về các vụ việc lặp đi lặp lại, trong đó công dân Nga bị Đức gây phiền nhiễu dưới cái cớ lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Các hạn chế thậm chí còn mở rộng tới hàng hóa mua trong EU để dùng cho cá nhân, dẫn tới việc các quan chức hải quan Đức tịch thu hàng hóa của công dân Nga khi họ rời nước này. Theo bà Zakharova, các món hàng có giá trị trên 353 Euro sẽ bị ảnh hưởng, kết quả là người dân Nga không chỉ bị "cướp giữa ban ngày" mà còn bị lỡ chuyến bay do sự chậm trễ về thủ tục hành chính và buộc phải mua vé mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm, Moscow đã liên hệ với chính quyền Berlin về vụ việc trên nhưng không nhận được phản hồi.

Đầu tháng này, Anna Semak - vợ của một cựu cầu thủ PSG đã lên mạng xã hội phàn nàn rằng cô và chồng phải trả một khoản tiền phạt lớn cho một đôi giày, kính và khăn quàng cổ mà họ mua ở sân bay Munich, Đức trong khi những món đồ này đã bị tịch thu.

Theo bà Zakharova, công dân Nga nên hạn chế du lịch Đức trừ khi thực sự cần thiết. Quan chức này nói: "Đức đã biến thành một lãnh thổ không có pháp luật đối với những người thuộc một quốc tịch nhất định và trong trường hợp này là người Nga. Các nhân viên thực thi pháp luật Đức đã trở thành những kẻ trừng phạt, truy đuổi người Nga với sự dai dẳng điên cuồng. Họ bắt nạt người dân Nga và thậm chí không che giấu điều này".

Đức là nước ủng hộ chính của Ukraine trong EU kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022 và Berlin đã cung cấp cho Kiev gần 44 tỷ Euro viện trợ. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã nhiều lần gọi Moscow là mối đe dọa đối với Berlin và toàn bộ khối.

Chính quyền Nga đã bác bỏ các cáo buộc về việc có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào chống lại EU và cho rằng đó chỉ là những cáo buộc do các chính trị gia phương Tây đưa ra nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước và biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.