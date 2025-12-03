Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin ngày 2/12 đã nhắc lại việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Pokrovsk và Kupyansk, đồng thời mời phóng viên nước ngoài tới thăm các khu vực này.

"Pokrovsk là trung tâm hạ tầng lớn, được kết nối với toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc với khu vực. Từ đây, quân đội Nga có thể thuận tiện tiến công theo bất kỳ hướng nào mà Bộ Tổng tham mưu cho là phù hợp nhất", ông Putin cho hay.

Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh, Pokrovsk từng là một thành trì vững chắc của các lực lượng vũ trang Ukraine nhưng hiện đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Nếu có ai nghi ngờ, chúng tôi sẵn sàng cho phép phóng viên nước ngoài, kể cả người Ukraine tới thăm Pokrovsk. Họ có thể tận mắt chứng kiến điều gì đã xảy ra. Dù vẫn còn một số nguy cơ, nhưng nếu nhà báo Nga có thể tác nghiệp tại đây thì phóng viên phương Tây cũng có thể. Chúng tôi sẽ làm mọi điều để đảm bảo an toàn cho họ ở Pokrovsk, điều tương tự cũng áp dụng ở Kupyansk", ông Putin nói.

Theo nguồn tin của NATO, Nga hiện kiểm soát hơn 95% thành phố Pokrovsk, nhưng Ukraine vẫn còn khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ vào khu vực phía bắc của thành phố.

Mỹ dừng liên lạc với Đức về vấn đề Ukraine

Trang Militarnyi ngày 2/12 đưa tin, Trung tướng Christian Freuding, Tư lệnh Lục quân Đức mới đây đã tiết lộ về việc Lầu Năm Góc ngừng liên lạc với Bộ Quốc phòng Đức về vấn đề Ukraine.

"Trong quá khứ, chúng tôi có thể liên lạc với các quan chức quốc phòng Mỹ cả ngày lẫn đêm. Nhưng giờ đây đường dây liên lạc đã bị cắt đứt. Ở thời điểm này, chúng tôi phải nhờ đến các nhà ngoại giao ở Washington để tìm ai đó có thể cung cấp thông tin cơ bản về chính sách của Nhà Trắng", ông Freuding nói với tờ The Atlantic.

Theo Tướng Freuding, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã không thông báo cho Berlin trước khi dừng chuyển giao một số loại vũ khí cho Ukraine hồi đầu năm nay.

Bình luận của ông Freuding được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang có động thái giảm bớt sự viện trợ quân sự với Ukraine và thúc đẩy các biện pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột.

Vào ngày 2/12, Tổng thống Putin đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff để thảo luận về đề xuất hòa bình của Washington, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả rõ ràng.