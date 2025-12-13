Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: EPA

Theo báo Wall Street Journal, cuộc gặp này được xem là rất quan trọng trong bối cảnh Nhà Trắng đang nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Các nguồn tin cho biết, quyết định cử ông Witkoff tới Berlin báo hiệu sự tăng cường nỗ lực của Washington nhằm thu hẹp những khác biệt giữa Kiev và Washington.

Chính quyền của Tổng thống Trump muốn các bên đạt thỏa thuận trước Giáng sinh và đã tổ chức một số vòng đàm phán với đại diện Nga và Ukraine trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy một bước đột phá sắp xảy ra.

Báo RBC Ukraine đưa tin, vào ngày 14 - 15/12, ông Witkoff cũng sẽ có các cuộc gặp riêng với đại diện của Pháp, Anh và Đức. Cuộc gặp tại Berlin dự kiến sẽ có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng như các cố vấn cấp cao về những vấn đề liên quan đến Ukraine.

Việc xác nhận cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Zelensky diễn ra vài ngày sau khi Ukraine trao cho Mỹ phiên bản sửa đổi của kế hoạch hòa bình 20 điểm. Số phận vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine vẫn là một trong những vấn đề khó giải quyết nhất trong các cuộc đàm phán. Hiện Kiev từ chối nhượng lại vùng Donbass, trong khi Moscow quyết tâm giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng này bằng mọi giá.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã tỏ ra hoài nghi trước đề xuất mới nhất của Nhà Trắng về việc giải quyết vấn đề lãnh thổ. Trong đó, quân đội Ukraine sẽ rút khỏi khu vực và biến nơi này thành một "vùng kinh tế đặc biệt".