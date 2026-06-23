Xem video bàn thắng Jordan 1-2 Algeria (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Jordan: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Abu Dahab, Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha, Al Mardi, Olwan, Tamari.

Algeria: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Boudaoui, Zerrouki, Maza, Mahrez, Gouiri, Chaibi.

Bàn thắng: Al Rashdan 36' - Benbouali 69', Gouiri 82'