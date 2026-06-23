Cách đây 40 năm, Argentina đánh bại Anh 2-1 ở tứ kết World Cup 1986, gắn với bàn thắng bằng tay và kiệt tác thế kỷ của Diego Maradona.
Xem video bàn thắng Jordan 1-2 Algeria (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Jordan: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Abu Dahab, Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha, Al Mardi, Olwan, Tamari.
Algeria: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Boudaoui, Zerrouki, Maza, Mahrez, Gouiri, Chaibi.
Bàn thắng: Al Rashdan 36' - Benbouali 69', Gouiri 82'
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