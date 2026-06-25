Maseko ghi bàn thắng duy nhất giúp Nam Phi đánh gục Hàn Quốc 1-0, qua đó soán ngôi nhì bảng lấy vé vào vòng knock-out World Cup 2026.
Xem video bàn thắng Mexico 3-0 CH Séc (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Mexico: Kovar, Krejci, Holes, Hranac, Doudera, Coufal, Sadílek, Cerv, Visinsky, Sulc, Hlozek.
CH Séc: Rangel, Chavez Garcia, Montes, Reyes, Sanchez, Alvarez, Romo, Mora, Alvarado, Ayala, Quinones.
Bàn thắng: Chavez 55', Quinones 61', Fidalgo 90'+4
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