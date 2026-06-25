Xem video bàn thắng Mexico 3-0 CH Séc (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Mexico: Kovar, Krejci, Holes, Hranac, Doudera, Coufal, Sadílek, Cerv, Visinsky, Sulc, Hlozek.

CH Séc: Rangel, Chavez Garcia, Montes, Reyes, Sanchez, Alvarez, Romo, Mora, Alvarado, Ayala, Quinones.

Bàn thắng: Chavez 55', Quinones 61', Fidalgo 90'+4