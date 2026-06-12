Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Video Jimenez ấn định chiến thắng 2-0 cho Mexico
Bàn thắng
Mexico: Quinones (9'), Jimenez (67')
Thẻ đỏ
Nam Phi: Sithole (49'), Zwane (84'), Montes (90'+2)
Mexico: Montes (90'+2)
Đội hình thi đấu
Mexico: Rangel, Reyes, Vasquez, Montes, Gallardo, Gutierrez (Chavez 66'), Lira (Alvarez 76'), Fandalgo (Mora 66'), Alvarado, Quinones (Vega 79'), Jimenez (Gonzalez 76')
Nam Phi: Williams, Modiba (Appollis 77'), Mbokazi, Okon, Sibisi, Mudau, Mokoena, Sithole, Adams (Zwane 61'), Rayners (Makgopa 77'), Foster (Mbatha 56')
Nguồn video: VTV
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