Video Quinones mở tỷ số cho Mexico

Video Jimenez ấn định chiến thắng 2-0 cho Mexico

Bàn thắng

Mexico: Quinones (9'), Jimenez (67')

Thẻ đỏ
Nam Phi: Sithole (49'), Zwane (84'), Montes (90'+2)

Mexico: Montes (90'+2)

Đội hình thi đấu

Mexico: Rangel, Reyes, Vasquez, Montes, Gallardo, Gutierrez (Chavez 66'), Lira (Alvarez 76'), Fandalgo (Mora 66'),  Alvarado, Quinones (Vega 79'), Jimenez (Gonzalez 76')

Nam Phi: Williams, Modiba (Appollis 77'), Mbokazi, Okon, Sibisi, Mudau, Mokoena, Sithole, Adams (Zwane 61'), Rayners (Makgopa 77'), Foster (Mbatha 56')

Nguồn video: VTV