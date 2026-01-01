Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về hạng Ba, mà còn giúp U23 Việt Nam xác lập kỷ lục ghi bàn mới tại U23 châu Á.
Xem video highlights U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6):
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà (Minh Phúc 63'), Anh Quân, Phi Hoàng (Văn Khang 59'), Thái Sơn, Quốc Cường, Đình Bắc, Văn Thuận, Quốc Việt (Công Phương 46').
U23 Hàn Quốc: Jae Yun, Min Jun, Hyun Seo, Hyun Tae, Dong Jin, Ji Hun, Do Hyun, Min Ha, Jae Sang, Seung Bae, Seok Hwan.
Bàn thắng: Quốc Việt 30', Đình Bắc 71' - Tae Won 69', Min Ha 90'+7
Thẻ đỏ: Đình Bắc 86'
U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Đình Bắc thực hiện pha cứa lòng chân phải hiểm hóc tung lưới U23 Hàn Quốc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo đỏ.
Kiên cường cầm hòa U23 Hàn Quốc trong 120 phút chính thức, U23 Việt Nam xuất sắc giành hạng ba U23 châu Á 2026 sau khi thắng 7-6 trên chấm luân lưu.
Đình Bắc kiến tạo cho Quốc Việt xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái sút căng tung nóc lưới U23 Hàn Quốc, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
