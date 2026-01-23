Trong cuộc hành trình U23 châu Á 2026, U23 Hàn Quốc không thực sự nổi bật như kỳ vọng khi thiếu nhiều gương mặt chủ chốt.

U23 Hàn Quốc có 3 điểm nhấn chính trong lối chơi. Đây là những yếu tố chính mà U23 Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik, buộc phải phân tích kỹ lưỡng để giành hạng Ba châu Á 2026.

Sức mạnh cặp trung vệ

U23 Hàn Quốc nhận 6 bàn thua, chỉ có 1 trận sạch lưới, nhưng điều đó không làm mờ hình ảnh cặp trung vệ Lee Hyun-yong và Shin Min-ha, những người có ảnh hưởng lớn trong lối chơi triển khai bóng thấp.

Lee Hyun-yong (5) và Shin Min-ha (23) là cặp trung vệ chủ lực của U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Lee Hyun-yong (402) và Shin Min-ha (787 đường chuyền) là hai cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất U23 châu Á.

Con số này không mang tính ngẫu nhiên, mà phản ánh rõ triết lý triển khai bóng từ tuyến dưới của đội bóng xứ kim chi.

U23 Hàn Quốc ưu tiên kiểm soát, kéo đối phương dâng cao rồi kiên nhẫn luân chuyển bóng từ hai trung vệ, tạo nền cho các nhịp lên bóng có tổ chức.

Điểm đáng lưu ý hơn là cả Lee lẫn Shin đều đã ghi bàn tại giải, chủ yếu từ các tình huống cố định. Điều này cho thấy họ không chỉ là “máy chuyền” mà còn là mối đe dọa trực tiếp trong vòng cấm đối phương.

Với U23 Việt Nam, đây là lời cảnh báo rõ ràng: việc phòng ngự bóng chết, đặc biệt là các pha phạt góc và đá phạt biên, phải được tổ chức chặt chẽ, tránh để hai trung vệ Hàn Quốc thoải mái xâm nhập khu vực 5m50.

Nếu không, lợi thế thể hình và khả năng chọn điểm rơi của họ sẽ được khai thác triệt để.

Bộ não Kang Min-jun

Kang Min-jun được đăng ký dự giải không phải tiền vệ trung tâm, nhưng anh đang phát huy tốt vai trò này để điều tiết nhịp độ cho U23 Hàn Quốc.

Kang Min-jun mạnh mẽ ở tuyến giữa. Ảnh: AFC

Xuất thân vị trí hậu vệ, Kang được HLV Lee Min-sung đẩy lên đá tiền vệ trung tâm và rất hiệu quả.

Từ chuyền ngắn để giữ nhịp hay chuyền dài mở biên, tỷ lệ chính xác của Kang luôn duy trì quanh mức 90% ở các trận đã đấu.

Nhờ tư duy một hậu vệ, khả năng tranh chấp tay đôi của Kang Min-jun cũng hiệu quả, giúp U23 Hàn Quốc hạn chế được nhiều tình huống đối phương tấn công trung lộ.

Chính Kang là cầu nối giữa hàng thủ giàu khả năng chuyền bóng và hàng công hoạt động linh hoạt. Từ trung lộ, anh có thể kéo bóng, đổi hướng tấn công sang hai biên, hoặc tung ra các đường chuyền xuyên tuyến.

Trong trận tranh hạng Ba U23 châu Á, đây là khu vực then chốt với U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cần đặc biệt chú ý đến việc che chắn không gian trước hàng thủ, tránh để Kang Min-jun có đủ thời gian và khoảng trống xoay sở.

Mũi nhọn Kim Tae-won

Kim Tae-won là mẫu tiền đạo mạnh mẽ, hoạt động rộng, sẵn sàng di chuyển ra biên hoặc lùi sâu để tham gia phối hợp.

Kim Tae-won có khả năng tạo áp lực không bóng. Ảnh: AFC

Việc anh đá dự bị trong trận bán kết gặp U23 Nhật Bản nhiều khả năng chỉ mang tính chiến thuật. Bởi vì, anh đang thi đấu cho CLB Kataller Toyama ở J League 2. HLV Lee Min-sung sợ bị bắt bài.

Trong trận tranh hạng Ba, HLV Lee Min-sung hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Kim Tae-won, thay thế Baek Ga-on để tăng cường khả năng pressing và tranh chấp ở tuyến đầu.

Sự hiện diện của Kim Tae-won sẽ thường khiến hàng thủ đối phương luôn phải cảnh giác, không có nhiều thời gian xử lý bóng.

Vì thế, U23 Việt Nam cần sự tỉnh táo trong khâu thoát pressing và sự bọc lót kịp thời giữa các trung vệ với tiền vệ phòng ngự.

Cho đến nay, Kim mới ghi 1 bàn. Dù vậy, U23 Việt Nam không thể vì thế mà đánh giá thấp đối thủ, nhất là khi Hiểu Minh và Lý Đức buộc phải ngồi ngoài.

Sau trận thua bán kết, U23 Việt Nam cần đứng dậy ngay lập tức. Chìa khóa của ông Kim Sang Sik nằm ở kỷ luật chiến thuật, giải quyết 3 điểm trên để chinh phục hạng Ba châu Á 2026.

