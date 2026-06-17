Xem video bàn thắng Áo 3-1 Jordan (nguồn: VTV)

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Arnautovic sắm vai người hùng của tuyển Áo - Ảnh: Al Vestuario

Đội hình ra sân

Áo: Schlager, X.Schlager, Posch, Seiwald, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic, Lienhart, Mwene, Schmid, Laimer.

Jordan: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Al-Rawabdeh, Olwan, Al-Tamari, Al-Fakhoury, Abualnadi, Abu Taha, Al-Rashdan, Haddad.

Bàn thắng: Schmid 21', Al-Arab 76' (phản lưới), Arnautovic 90'+12 - Olwan 50'.