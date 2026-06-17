Dự đoán bóng đá Ghana vs Panama, ra quân bảng L World Cup 2026, lúc 6h ngày 18/6: Ghana được các chuyên gia đánh giá cao hơn, dự đoán từ hòa đến thắng.
Xem video bàn thắng Áo 3-1 Jordan (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Áo: Schlager, X.Schlager, Posch, Seiwald, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic, Lienhart, Mwene, Schmid, Laimer.
Jordan: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Al-Rawabdeh, Olwan, Al-Tamari, Al-Fakhoury, Abualnadi, Abu Taha, Al-Rashdan, Haddad.
Bàn thắng: Schmid 21', Al-Arab 76' (phản lưới), Arnautovic 90'+12 - Olwan 50'.
Những bàn thắng muộn màng lúc cuối trận đem về chiến thắng 3-1 cho tuyển Áo, trong trận ra quân World Cup 2026 với Jordan.
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