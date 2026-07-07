Video bàn thắng Mỹ 1-4 Bỉ (nguồn: VTV)

Bỉ thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đánh bại Mỹ 4-1 tại Seattle để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

“Quỷ đỏ” sớm áp đặt thế trận và mở tỷ số ngay phút thứ 9 nhờ công Charles De Ketelaere sau pha kiến tạo của Nicolas Raskin.

Mỹ vùng lên và gỡ hòa ở phút 31 bằng cú đá phạt đẹp mắt của Malik Tillman, nhưng ngay lập tức De Ketelaere hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu cận thành từ đường tạt của Leandro Trossard, giúp Bỉ khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước.

Sang hiệp 2, HLV Mauricio Pochettino tung Giovanni Reyna vào sân để tăng sức tấn công nhưng không tạo được khác biệt.

Thủ môn Matt Freese mắc sai lầm khi băng ra khỏi vòng cấm, tạo điều kiện để Vanaken tung cú đá từ xa với lực nhẹ nhưng đủ chính xác để nâng tỷ số lên 3-1.

Khi Mỹ buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, họ phạm sai lầm khác để Romelu Lukaku kết liễu trận đấu bằng pha dứt điểm lạnh lùng.

Chiến thắng 4-1 giúp Bỉ sẽ đối đầu Tây Ban Nha ở vòng 8 đội mạnh nhất. Trong khi đó, Mỹ chính thức dừng bước ở vòng 1/8, đồng nghĩa cả ba nước đồng chủ nhà World Cup 2026 đều đã bị loại.

Bàn thắng:

Mỹ: Tillman 31'

Bỉ: De Ketelaere 9', 33', Vanaken 57', Lukaku 90'+3.

Đội hình xuất phát:

Mỹ (3-5-2): Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, Adams, McKennie, Tillman, Robinson; Pulisic, Balogun.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Raskin; Lukebakio, Tielemans, Trossard; De Ketelaere.